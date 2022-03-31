سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرشد الكسنزانية يدعو لتصحيح العقيدة بكوردستان: من لم يبايع آل محمد وعلياً فليس له أي اعتبار لدينا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-31T09:00:39+0000
مرشد الكسنزانية يدعو لتصحيح العقيدة بكوردستان: من لم يبايع آل محمد وعلياً فليس له أي اعتبار لدينا

شفق نيوز/ دعا رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم الشيخ نهرو بن محمد بن عبد الكريم الكسنزان الحسيني، إلى ضرورة تصحيح العقيدة الاسلامية في اقليم كوردستان، معتبرا أن اتباع آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله، ومبايعة أبن عمه وصهره علي بن أبي طالب الأساس الصحيح للعقيدة.

وقال الكسنزان الحسيني جلسة مع اتباع ومريدي الطريقة التي عقدت في مقر رئاسة الطريقة الكسنزانية في السليمانية إن "العقيدة الاسلامية الصحيحة هي تلك النابعة من الرسول واهل بيت النبوة"، مشيرا الى "ان الصحابة الاخيار ايضا ما كانوا مقدسين لولا اتباعهم الرسول وال بيته وان من لم يتبعهم ولم يبايع امير المؤمنين علي ابن ابي طالب، فليسوا لهم اي اعتبار لدينا".

واكد "وجود تجنب للعقيدة الاسلامية الصحيحة منذ سنين عدة في اقليم كوردستان وعدم الكشف عنها للشعب الكوردي، ونحن ابوابنا مفتوحة لكل من يريد ان يتعلم العقيدة الاسلامية الصحيحة".

وشدد الكسنزان بالقول: ان "الطريقة العلية القادرية الكسنزانية انبثقت في اقليم كوردستان ويجب على الشعب الكوردي ان يكونوا سباقين ايضا في تصحيح العقيدة الاسلامية الصحيحة".

related

احصائية رسمية تكشف موجة نزوح جديدة وهجرة عكسية من مناطق بالعراق الى كوردستان

Date: 2019-07-23 14:32:44
احصائية رسمية تكشف موجة نزوح جديدة وهجرة عكسية من مناطق بالعراق الى كوردستان

وزير صحة الإقليم: من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا

Date: 2021-06-13 08:44:50
وزير صحة الإقليم: من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا

منذ 7 سنوات.. قطع رواتب 100 ألف معاق ومحدود الدخل بإقليم كوردستان

Date: 2022-01-04 14:10:35
منذ 7 سنوات.. قطع رواتب 100 ألف معاق ومحدود الدخل بإقليم كوردستان

التعليم الكوردستانية تخفض اجور الدراسات الجامعية الاهلية بنسبة 25%

Date: 2019-10-15 18:12:33
التعليم الكوردستانية تخفض اجور الدراسات الجامعية الاهلية بنسبة 25%

السليمانية تعلن خلو ثاني مستشفى مخصصة لكورونا من المرضى

Date: 2021-01-20 21:05:41
السليمانية تعلن خلو ثاني مستشفى مخصصة لكورونا من المرضى

الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

Date: 2020-10-14 04:42:56
الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

بغداد وكوردستان تبحثان المشاركة بمشروع الربط السككي

Date: 2022-03-03 14:33:42
بغداد وكوردستان تبحثان المشاركة بمشروع الربط السككي

جهاز فحص فيروس كورونا يصل الى اقليم كوردستان

Date: 2020-02-24 14:20:51
جهاز فحص فيروس كورونا يصل الى اقليم كوردستان