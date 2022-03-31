مرشد الكسنزانية يدعو لتصحيح العقيدة بكوردستان: من لم يبايع آل محمد وعلياً فليس له أي اعتبار لدينا

شفق نيوز/ دعا رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم الشيخ نهرو بن محمد بن عبد الكريم الكسنزان الحسيني، إلى ضرورة تصحيح العقيدة الاسلامية في اقليم كوردستان، معتبرا أن اتباع آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله، ومبايعة أبن عمه وصهره علي بن أبي طالب الأساس الصحيح للعقيدة.

وقال الكسنزان الحسيني جلسة مع اتباع ومريدي الطريقة التي عقدت في مقر رئاسة الطريقة الكسنزانية في السليمانية إن "العقيدة الاسلامية الصحيحة هي تلك النابعة من الرسول واهل بيت النبوة"، مشيرا الى "ان الصحابة الاخيار ايضا ما كانوا مقدسين لولا اتباعهم الرسول وال بيته وان من لم يتبعهم ولم يبايع امير المؤمنين علي ابن ابي طالب، فليسوا لهم اي اعتبار لدينا".

واكد "وجود تجنب للعقيدة الاسلامية الصحيحة منذ سنين عدة في اقليم كوردستان وعدم الكشف عنها للشعب الكوردي، ونحن ابوابنا مفتوحة لكل من يريد ان يتعلم العقيدة الاسلامية الصحيحة".

وشدد الكسنزان بالقول: ان "الطريقة العلية القادرية الكسنزانية انبثقت في اقليم كوردستان ويجب على الشعب الكوردي ان يكونوا سباقين ايضا في تصحيح العقيدة الاسلامية الصحيحة".