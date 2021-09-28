سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرشحون "مستقلون" بالسليمانية يقاضون تحالف الاتحاد والتغيير لـ"خرقه" قانون الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-28T10:05:53+0000
مرشحون "مستقلون" بالسليمانية يقاضون تحالف الاتحاد والتغيير لـ"خرقه" قانون الانتخابات

شفق نيوز/ قرر مرشحون مستقلون للانتخابات التشريعية العراقية في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء رفع دعوى بحق "التحالف الكوردستاني" لخرقه قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في استغلال الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال المرشحون في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم، إن التحالف وزع استمارة استبيان على الموظفين في القطاع العام تتضمن السؤال عن التصويت لأي قائمة انتخابية أو السؤال عن الرقم الانتخابي في بطاقة الناخب لتكرر السلطة الحاكمة بالسليمانية نفس الأخطاء في الانتخابات السابقة.

وأكدوا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تسمح باستغلال الدوائر الرسمية في الدعاية الانتخابية.

وأعلن المرشحون انهم اعدوا شكوى ضد التحالف وانهم سيقدمونها الى المفوضية العليا للانتخابات.

وشكّل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، في مطلع شهر آيار الماضي، تحالفاً باسم "التحالف الكوردستاني" لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

related

حزب جديد ينضم إلى قائمة التحالف الكوردستاني الانتخابية بين الاتحاد الوطني والتغيير

Date: 2021-09-16 09:37:21
حزب جديد ينضم إلى قائمة التحالف الكوردستاني الانتخابية بين الاتحاد الوطني والتغيير

السليمانية.. الزرادشتيون يحتفلون بمولد نبيهم (صور)

Date: 2021-03-26 14:42:01
السليمانية.. الزرادشتيون يحتفلون بمولد نبيهم (صور)

مرور السليمانية تحدد موعدا وتصدر تعليمات للتسجيل "لأول مرة"

Date: 2020-05-12 12:42:25
مرور السليمانية تحدد موعدا وتصدر تعليمات للتسجيل "لأول مرة"

"كاكه حمه" بعد اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني: ممثلون عن الأحزاب يشاركون بإعداد الدستور

Date: 2021-05-04 12:16:22
"كاكه حمه" بعد اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني: ممثلون عن الأحزاب يشاركون بإعداد الدستور

وفاة شخصين بحادث مروع قرب السليمانية

Date: 2020-07-24 14:54:49
وفاة شخصين بحادث مروع قرب السليمانية

تفحّم 3 أشخاص في حادث سير مروّع بالسليمانية.. صور

Date: 2020-11-20 18:25:19
تفحّم 3 أشخاص في حادث سير مروّع بالسليمانية.. صور

لأول مرة منذ تشييده.. الجامع الكبير في السليمانية "مغلق" بسبب كورونا

Date: 2020-03-08 16:50:47
لأول مرة منذ تشييده.. الجامع الكبير في السليمانية "مغلق" بسبب كورونا

حصيلة الوفيات في السليمانية ترتفع الى 12 حالة

Date: 2020-06-26 18:06:49
حصيلة الوفيات في السليمانية ترتفع الى 12 حالة