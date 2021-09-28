مرشحون "مستقلون" بالسليمانية يقاضون تحالف الاتحاد والتغيير لـ"خرقه" قانون الانتخابات

شفق نيوز/ قرر مرشحون مستقلون للانتخابات التشريعية العراقية في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء رفع دعوى بحق "التحالف الكوردستاني" لخرقه قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في استغلال الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال المرشحون في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم، إن التحالف وزع استمارة استبيان على الموظفين في القطاع العام تتضمن السؤال عن التصويت لأي قائمة انتخابية أو السؤال عن الرقم الانتخابي في بطاقة الناخب لتكرر السلطة الحاكمة بالسليمانية نفس الأخطاء في الانتخابات السابقة.

وأكدوا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تسمح باستغلال الدوائر الرسمية في الدعاية الانتخابية.

وأعلن المرشحون انهم اعدوا شكوى ضد التحالف وانهم سيقدمونها الى المفوضية العليا للانتخابات.

وشكّل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، في مطلع شهر آيار الماضي، تحالفاً باسم "التحالف الكوردستاني" لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.