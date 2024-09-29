مرسوم بتوظيف 4413 طبيبًا وصيدلانيًا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان بارزاني، يوم الأحد، عن صدور مرسوم حكومي بتوظيف أكثر من أربعة آلاف طبيب وصيدلاني في الإقليم.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وقع مرسوماً وزارياً لتعيين 4413 طبيب أسنان وصيدلاني.

وأوضح بارزاني أن هؤلاء الأطباء لم يتم توظيفهم منذ تسع سنوات، مشيرًا إلى أنه في حال كانت مدة خدمتهم الإجمالية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، سيتم منحهم تصريح عمل وفتح عيادات.