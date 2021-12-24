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مربو مواشي من كركوك يتبرعون بـ162 رأس غنم لمتضرري سيول أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-24T13:09:48+0000
مربو مواشي من كركوك يتبرعون بـ162 رأس غنم لمتضرري سيول أربيل

شفق نيوز / تبرع مربو المواشي في أطراف قرى ونواحي كركوك بعشرات الأغنام لمن لحق بهم الضرر من جراء سيول ضربت مناطق في أربيل عامة إقليم كوردستان، وذلك في حملة فريدة من نوعها.

وبلغ عدد الأغنام 162 رأس غنم تم نقلها صباح يوم الجمعة، لخمس عائلات من مربي المواشي، جرفت السيول أغنامهم.

وقال هيرش مصطفى محمد، أحد القائمين والمتبرعين ضمن هذه الحملة، لوكالة شفق نيوز، إن "أصحاب المواشي لبوا النداء وتبرعوا خاصة من سكنة قرى ناحية شوان وشيخ بزيني، ومن قرى طقطق ومناطق عشائر الصالحي أيضا".

وأضاف محمد: "جمعنا 162 رأس غنم، وأرجوا أن يبادر باقي الأهالي لمساعدة من مسه الضر جراء السيول في أربيل".

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