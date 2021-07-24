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مربو جواميس ديرك يطلقون نداء استغاثة من "كارثة بيئية".. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-24T10:51:05+0000
مربو جواميس ديرك يطلقون نداء استغاثة من "كارثة بيئية".. صور

شفق نيوز/ أطلق مربو الجواميس من سكان حي خيركان في مدينة ديرك اقصى شمال وشرق سوريا، يوم السبت، نداءات الاستغاثة من كارثة بيئية تهدد قطعان جواميسهم جراء فقدان الأعلاف في الاسواق إلى جانب الجفاف وموجة الحر التي تعاني منها المنطقة.

وقال حسن شبو أحد مربي الجواميس في مدينة ديرك  لوكالة شفق نيوز، (يملك ثلاثين رأس جاموس)، إن العلف مادة ضرورية لضمان صحة جيدة للجواميس، حيث يمنع عنها الضعف، ويزيد إنتاج الحليب حسب كميات التغذية.

وأضاف شبو "نستخدم كميات من العلف تعادل نصف إنتاج الجواميس من الحليب، أي نحو عشرة كيلوغرامات يومياً ، وهو مفقود في الاسواق منذ أشهر"، مؤكداً أنه "في حال استمر فقدان العلف سيضطر لبيعها".

من جانبه أشار خليل برهم، مربي جواميس أيضاً إلى أن "الجفاف والقحط وموجة الحر التي تشهدها البلاد أثر سلباً على قطعان الجواميس، وخلّف ذلك تدنيًا واضحًا بإنتاجية الحليب".

وأضاف لوكالة شفق نيوز، أن "كل جاموس حلوب في ايام وفرة المراعي والأعلاف كانت تعطي بين 7 – 10 لتر حليب، ولكنها الآن لاتعطي سوى لتر أو لترين فقط" .

وأكد برهم أنهم "يبيتون في البراري على اطراف سد الباشوط شمال مدينة ديرك لتوفر المياه فيها"، مبيناً أن "الجواميس تحتاج الى البقاء في المياه لساعات النهار بكاملها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وبيّن برهم أن "بيع مزارعي مدينة ديرك اراضيهم بعد الحصاد، فاقم من معاناتهم اكثر، فأصبحوا مضطرين لشراء التبن باسعار باهظة".

وناشد مربو الجواميس في حي خيركان بمدينة ديرك الجهات المعنية في مديرية الزراعة والثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف قبل حدوث "كارثة بيئية" قد تتسبب بنفوق قطعانهم  .

ويتم تربية حيوان الجاموس بالقرب من الانهار والسدود ، لحبها وحاجتها للمياه

وتملك مدينة ديرك مايقارب 150 رأس جاموس إضافة إلى 400 رأس في قرية جمجيلك و200 رأس في قرية كمر بيت .

ويستهلك حيوان الجاموس الكثير من الطعام، وتحتاج الواحدة منها نحو 50 كيلوغرام من العلف خلال شهر واحد و150 لتر من الماء في اليوم الواحد، وينتج كل جاموس واحد ما بين 5- 10 لتر من الحليب يومياً، حسب مرعاها.

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