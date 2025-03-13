مربوطة بسلك حديدي.. العثور على جثة امرأة في "الزاب الكبير"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة عقرة في محافظة دهوك، يوم الخميس، العثور على جثة امرأة في نهر "الزاب الكبير" ضمن حدود قرية زەنگل.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية كشفت عن وجود سلك معدني ملفوف حول عنق ويد الضحية، قبل أن تلقى في النهر، وبعد استخراج الجثة، تبين أنها في حالة تحلل بسبب مرور فترة طويلة على الوفاة".

وأضافت أن "الجهات المختصة الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في أربيل لتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة، فيما تم فتح تحقيق بالحادثة وفقًا للمادة 406 من قانون العقوبات، وبأمر من القاضي المختص".