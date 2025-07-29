مراهق يُنهي حياته بـ"كلاشنكوف" في السليمانية والشرطة تحقق

شفق نيوز- السليمانية

كشفت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة انتحار لشاب لم يتجاوز عمره 18 عاماً، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وسط غياب المعلومات الأولية عن الضحية.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، الرائد سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز: "أبلغنا صباح اليوم بحالة انتحار في منطقة أشتي التابعة لمدينة السليمانية، ولدى وصول قوات الشرطة إلى الموقع، عُثر على جثة شاب أقدم على الانتحار بواسطة سلاح من نوع (كلاشنكوف)".

وأضاف أحمد، أن "تفاصيل الحادث ما تزال غير واضحة حتى الآن، حيث لم يتم التوصل إلى الأسباب التي دفعت الشاب إلى الانتحار"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة، كما أن جثة الضحية لا تزال في دائرة الطب العدلي".

وأوضح المتحدث باسم شرطة السليمانية، أن "الضحية لم يتم التعرف عليه بعد، ولم تُقدَّم أي شكوى أو إفادة من قبل ذويه أو أي شخص من أفراد عائلته، ما يُصعّب من عملية جمع المعلومات وتحديد خلفيات الحادث".

وتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة حوادث الانتحار التي تشهدها مدن إقليم كوردستان بين الحين والآخر، وسط مطالبات متزايدة بوضع حلول نفسية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة.