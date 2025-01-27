مراقبو انتخابات برلمان كوردستان يحتجون ضد "الجيل الجديد" بسبب تأخر دفع مستحقاتهم

شفق نيوز/ نظم مراقبو مراكز الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد "حراك الجيل الجديد" بزعامة شاسوار عبد الواحد بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد المحتجون خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن تأخر صرف هذه المستحقات استمر لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي استجابة واضحة من الحراك.

وقال المتحدث باسم المحتجين، شاهين عمر، خلال المؤتمر، إن أكثر من 200 مراقب انتخابي في مختلف مناطق إقليم كوردستان لم يتسلموا مستحقاتهم المالية حتى الآن، على الرغم من جهودهم الكبيرة في مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها.

وأوضح أن هؤلاء المراقبين قدموا خدماتهم بناءً على وعود واضحة من الحراك بتسديد مستحقاتهم فور انتهاء العملية الانتخابية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.

وأضاف عمر "نحن نستغرب من تصريحات زعيم الحراك، شاسوار عبد الواحد التي ينتقد فيها الأحزاب الرئيسية في الإقليم وسياسات حكومة كوردستان، بينما يتجاهل بنفسه التزاماته تجاه العاملين معه في الحملة الانتخابية".

وأكد أن المحتجين "مستاؤون من استمرار هذا التجاهل، خاصة وأن الحراك كان أحد الأطراف البارزة في المشهد السياسي بالإقليم"، مشدداً على أن الوقفات الاحتجاجية ستستمر حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية بالكامل.

وأشار إلى أن المحتجين يدرسون اتخاذ خطوات قانونية إذا لم يتم حل القضية قريباً.

وشارك "حراك الجيل الجديد" في الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كوردستان التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كمنافس رئيسي، حيث اعتمد على عدد كبير من المراقبين والعاملين لضمان تنفيذ حملته الانتخابية بشكل فعال. ومع ذلك، أثارت تأخيرات متكررة في دفع المستحقات المالية لهؤلاء المراقبين موجة من الاستياء.