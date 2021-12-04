كوردستان تقيم مراسم خاصة لتلميذ قضى متصديا لداعش.. دقيقة صمت وتسمية مدرسة باسمه

شفق نيوز/ اصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، قراراً بقيام جميع المدارس في الاقليم بالتوقف دقيقة تقديرا لروح التلميذ بارزان اسماعيل الذي قضى اثناء التصدي لعناصر داعش في مخمور وتسمية احدى المدارس باسمه.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عدداً من المناطق الكوردستانية تعرضت خلال الايام الماضية لهجمات الارهابيين، اسفرت عن وقوع ضحايا من بيتنن كان تلميذ يدعى بارزان اسماعيل يبلغ من العمر عشر سنوات فقط في الصف الرابع الاساسي في مدرسة خدرجيجة بقضاء مخمور عندما هب لمساعدة اشقائه في التصدي للاعداء الارهابيين".

واضاف، ان "التلميذ الشهيد بارزان اصبح هو مدرسة للتعلم والاستفادة من دروس الدفاع والارادة وحب الوطن".

واكد البيان انه "من اجل تقدير روح عناصر البيشمركة والمواطنين ومن بينهم الضحية التلميذ بارزان الذين قضوا في قره جوخ بمخمور وحدود كرميان فان يوم غد الاحد الخامس من شهر كانون الاول الجاري وقبل الدرس الاول في جميع المراكز التعليمية الحكومية وغير الحكومية سيكون التوقف دقيقة احتراما لارواح الضحايا جميعا".

كما دعا بيان الوزارة المديرية العامة لتربية محافظة اربيل الى ان تسمي احدى مدارسها في حدود تربية مخمور باسم "مدرسة الشهيد بارزان اسماعيل".