"مراسلون" تصدر تقريرها نصف السنوي لانتهاكات بحق صحفيي في كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت منظمة "مراسلون" المعنية بحقوق الصحفيين في إقليم كوردستان، يوم السبت، تقريرها نصف السنوي لحالات الانتهاكات بالإقليم.

وذكر المتحدث باسم المنظمة سوران عبد القادر، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في اربيل، وحضرته، وكالة شفق نيوز، أن "71 ملف انتهاك سجل بحق 140 صحفياً من مختلف المحافظات"، لافتاً إلى أن "دهوك جاءت في المرتبة الأولى وتلتها أربيل وحلبجة ومن ثم السليمانية".

وأضاف أن "حالات الانتهاك تنوعت بين الاعتقال والمنع من التغطية والتفرقة بين المؤسسات الإعلامية"، داعياً في الوقت نفسه حكومة كوردستان إلى "تطبيق القوانين بشكل أفضل لضمان حقوق الصحفيين في الإقليم".