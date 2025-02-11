مذكرة لإنشاء مشروع سياحي خلال أول منتدى اقتصادي بين كوردستان وإيطاليا

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة أربيل، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين "Visit Kurdistan" وشركة إيطالية لإنشاء مشروع سياحي في منطقة سوران بإقليم كوردستان، فيما أكد القنصل العام الإيطالي في كوردستان، أن الإقليم منطقة آمنة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال انطلاق أول منتدى اقتصادي بين إيطاليا وإقليم كوردستان في البرلمان الإيطالي بروما، بهدف العمل المشترك في مختلف القطاعات والاستثمار المتبادل، ويستمر المنتدى لمدة يومين.

وحضر المنتدى عدد من المسؤولين من كلا الحكومتين والمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، حيث قُدمت عدة كلمات حول توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وذكر عضو المجلس التنفيذي وممثل غرفة تجارة وصناعة أربيل، لاوند ممندي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا المنتدى يُعقد لتحويل العلاقة السياسية القوية بين إيطاليا وإقليم كوردستان إلى علاقات اقتصادية وتجارية موسعة.

وأضاف ممندي، أن المنتدى يهدف إلى اتخاذ خطوات إضافية في استغلال فرص الاستثمار بين الجانبين وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري.

وخلال هذا المؤتمر، ألقى القنصل العام الإيطالي في كوردستان، توماسو سانسوني، كلمة أشاد فيها بالأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، وقال إنها منطقة آمنة ومستقرة وتتمتع بفرص استثمارية كبيرة في جميع القطاعات، داعياً الشركات والمستثمرين من بلاده للاستثمار في كوردستان.

وفي اليوم الأول من المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "Visit Kurdistan" وشركة إيطالية لتطوير القطاع السياحي في إقليم كوردستان، خاصة لإنشاء مشروع سياحي في منطقة سوران، والمقرر أن تبدأ الشركة عملياتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما سيتم تنظيم عشاء في مساء اليوم الأول من المنتدى للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات المشاركين من كلا الجانبين، وستُعقد لقاءات B2B.

يذكر أن المنتدى حضره من جانب إقليم كوردستان: وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، سفين ديزيي، ورئيس هيئة الاستثمار، محمد شكري، وعضو المجلس التنفيذي وممثل غرفة تجارة وصناعة أربيل، لاوند ممندي، والممثل السامي لحكومة إقليم كوردستان في إيطاليا، ريزان قادر آغا، ورؤساء غرف تجارة السليمانية، دهوك وحلبجة.

وحضر المنتدى من الجانب الإيطالي: وزير البيئة والأمن الدولي الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، ووكيل وزارة الزراعة الإيطالية، لويجي دي رامو، ومستشار رئيس الوزراء الإيطالي، روبرتو دي رامو، وممثل وزارة الخارجية الإيطالية، ماورو باتوتشي، والقنصل العام الإيطالي في كوردستان، توماسو سانسوني.