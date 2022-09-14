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مذكرة قبض بحق مسؤول أمني في كرميان.. الشرطة تمتنع حتى موافقة المراجع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-14T06:57:48+0000
مذكرة قبض بحق مسؤول أمني في كرميان.. الشرطة تمتنع حتى موافقة المراجع

شفق نيوز / أفاد مصدر في مديرية شرطة إدارة گرميان، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بصدور مذكرة توقيف بحق مدير قسم شرطة بلديات الإدارة لكنه لم يمثل أمام المحكمة بعد.

وبحسب مذكرة القاء قبض رسمية صادرة من محكمة گرميان للتحقيق في الفساد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تخص مذكرة توقيف بحق النقيب (آكو عمر) مدير قسم شرطة بلديات گرميان.

ووجهت مذكرة إلقاء القبض، التي أرسلت إلى القوات الأمنية، بالقبض على (ئاكو عمر عبد القادر)، بموجب المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، لكن ورغم مرور أكثر من أسبوع، لم يتم اعتقاله، بحسب المصدر.

وتم توجيه التهم للضابط بقضايا تتعلق بالسماح بالتعدي المفرط على الحدائق والأراضي الزراعية، في إدارة گرميان.

وأوضح المصدر، أن "الشرطة تلقت أمر المحكمة، لكن للشرطة إجرائها في تنفيذ هكذا أوامر، فبحسب قانون رقم 17 لسنة 2008 والخاص باعتقال منتسبي القوات الأمنية يجب إرسال مذكرات القبض بحق أي ضابط إلى مرجعه، وبعد موافقة تلك المراجع على إحالته إلى المحكمة تكتمل إجراءات المذكرة".

وأضاف أن "لا مشكلة لدى القوات الأمنية، لديهم في تنفيذ أمر إلقاء القبض، لكن هم بانتظار موافقة وزارة الداخلية.

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