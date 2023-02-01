مد أنبوب لتأمين مياه الشرب لأكثر من 150 الف شخص في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الأربعاء، عن اطلاق مشروع مدّ أنبوب لمياه الشرب من سد منطقة "ديرلوك" إلى أكثر من 150 ألف شخص في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وقال عوني في مؤتمر صحفي عقده على هامش مراسم الإعلان عن المشروع، إن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.1 مليار دينار عراقي، مردفا بالقول أن 200 مليوني دينار من المبلغ المخصص للمشروع من ميزانية حكومة الاقليم، و600 الف دولار تبرعت بها منظمة اليونسيف الأممية.

وأضاف ان الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 2700 متر مكعب من المياه في الساعة يجهز محطة تصفية المياه في العمادية.

وتابع عوني بالقول انه يتم امداد المياه الى المحطة عبر انبوب ناقل من الكاربون ستيل بطول 1240 مترا، وبعرض 900 ملم، مؤكدا أن المشروع سيؤمن مياه الشرب لأكثر من 150 الف شخص من سكان المنطقة.