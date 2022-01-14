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مدينة كوردستانية تشهد ارتفاعاً بإصابات كورونا لخمسة أضعاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-14T07:40:35+0000
مدينة كوردستانية تشهد ارتفاعاً بإصابات كورونا لخمسة أضعاف

شفق نيوز/ كشفت إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، يوم الجمعة، ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا لخمسة اضعاف.

وقال مدير صحة كرميان سيروان محمد جمال لوكالة شفق نيوز، إن إصابات كورونا ارتفعت في مناطق كرميان بمعدل خمسة أضعاف تزامنا مع ارتفاع الإصابات في الإقليم والمحافظات الاخرى، مبينا إصابات كورونا اليومية قبل شهرين لا تتجاوز إصابتين من اجمال 100 تحليل فيما ارتفعت خلال الأيام الأخيرة الى 30 و25 إصابة يومية من كل 100 تحليل.

وبين جمال ان إدارة كرميان وبتوجيها من صحة كوردستان تواصل إجراءات فحوصات وتحاليل الفيروس المتجدد "اوميكرون" وارسالها الى المختبر المركزي في بغداد لعدم وجود مختبر لفحص فيروس اوميكرون في محافظات الإقليم وبناء على توجيها حكومة كوردستان.

وأشار جمال الى ارتفاع اعداد المتعاطين للقاحات كورونا من 150 الى 500 شخص يوميا بفعل حملات التوعية بمخاطر متحولات كورونا معلنا عن إجراءات وتحضيرات مسبقة ومحكمة لمواجهة أي إصابات بفيروس كورونا المتحور "اوميكرون" وتهيئة جميع العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة.

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