مدينة كوردستانية تسجل 11 حالة انتحار خلال 2023

شفق نيوز/ أكدت شرطة إدارة كرميان الكوردستانية، يوم الجمعة، تسجيل 11 حالة انتحار خلال العام الماضي 2023، مشيرا إلى تصاعدها لأسباب عدة.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في مديرية شرطة كرميان العقيد الحقوقي علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، إن كرميان سجلت 11 حالة انتحار خلال عام 2023، بعدة طرق منها السلاح والشنق أو الحرق، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الانتحار عن عام 2022 لأسباب عدة.

وأضاف قدوري، أن "حالة انتحار تم احباطها خلال العام الماضي قبيل وقوعها"، مشيراً إلى تصاعد حوادث الانتحار خلال السنوات الاخيرة بسبب المشكلات الشخصية والاجتماعية إلى جانب التضارب بين القيم الحضارية والدينية".

ولفت قدوري، إلى تنفيذ مديريات الشرطة المجتمعية وشرطة حماية الأسرة حملات توعية وتثقيف بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والمجتمعية للحد من حالات الانتحار وتطويقها.