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مدينة في إقليم كوردستان تسجيل درجة حرارة 19-

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T08:13:58+0000
مدينة في إقليم كوردستان تسجيل درجة حرارة 19-

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية سجل أدنى درجة حرارة وبلغت 19- مئوية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عموم مناطق اقليم كوردستان شهدت موجات صقيع باردة، حيث سجلت ادنى درجة حرارة في الاقليم، قضاء بنجوين وبلغت 19- درجة مئوية، فيما تلتها منطقة ماوت 13- درجة مئوية، وحلبجة 12- درجة مئوية، بينما سجل حاجي عمران وميلان وجومان 8- مئوية، فيما سجلت السليمانية 6- درجة مئوية وفقا لبيان الهيئة.

وكانت الحكومات المحلية لعدة مدن عراقية أعلنت اليوم الأربعاء تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.

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