مدينة في إقليم كوردستان تسجيل درجة حرارة 19

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية سجل أدنى درجة حرارة وبلغت 19- مئوية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عموم مناطق اقليم كوردستان شهدت موجات صقيع باردة، حيث سجلت ادنى درجة حرارة في الاقليم، قضاء بنجوين وبلغت 19- درجة مئوية، فيما تلتها منطقة ماوت 13- درجة مئوية، وحلبجة 12- درجة مئوية، بينما سجل حاجي عمران وميلان وجومان 8- مئوية، فيما سجلت السليمانية 6- درجة مئوية وفقا لبيان الهيئة.

وكانت الحكومات المحلية لعدة مدن عراقية أعلنت اليوم الأربعاء تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.