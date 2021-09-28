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مدينة في إقليم كوردستان تحظر ثمانية أنواع من المأكولات والمشروبات في المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-28T06:54:00+0000
مدينة في إقليم كوردستان تحظر ثمانية أنواع من المأكولات والمشروبات في المدارس

شفق نيوز/ قررت مديرية صحة إدارة رابرين في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، منع عدد من الأغذية والمشروبات من المدارس من حوانيتها بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الطلاب.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن على جميع المدارس ضمن حدود الإدارة، الالتزام بالتعليمات الصادرة من صحة رابرين وتوجيه حوانيت المدارس بمنع بيع الأغذية والمشروبات الضارة بالصحة.

ولفت البيان إلى منع جميع الأكلات التي تطهى بالزيت كـ(الفلافل والدجاج والبطاطا واللحم).

كما يتم منع بيع وتناول المواد التالية منعا باتا

١- المشروبات الغازية بجميع انواعها.

٢- الشيبس بجميع أنواعه.

٣- السكاكر والمكسرات.

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