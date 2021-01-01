مدينة في اقليم كوردستان تطالب بتزويدها بالكهرباء من إيران

شفق نيوز/ دعا قائممقام قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية زانا رحمن يوم الجمعة حكومة إقليم كوردستان إلى مفاتحة الجانب الايراني لتزويد القضاء بالطاقة الكهربائية لسد النقص الحاصل بساعات التجهيز.

وقال رحمن في بيان اليوم، انه خلال الايام الماضية، واجهت القضاء مشكلة انقطاع الطاقة الكهربائية لساعات عدة، وان ادارة بينجوين وعن طريق الجهات المعنية أخبرت حكومة الاقليم لمعالجة هذه المشكلة.

واضاف انه من المقرر اليوم ان يعود تجهيز الطاقة للقضاء كما كان في السابق، ولا يتم قطع التيار في الساعات التي كانت تشهد انقطاعا للكهرباء الى ان يعقد مجلس وزراء الاقليم جلسة خاصة لغرض حل هذه المشكلة.

وتابع رحمن بالقول ان ادارة بينجوين طالبت بأن يبقى التجهيز كما كان في السابق او ان يتم تزويد القضاء بما يلزمه من الكهرباء من دولة إيران.