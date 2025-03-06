مدينة عقرة تبدأ استعداداتها مبكرا لإيقاد شعلة نوروز

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة الثقافة في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، دلشاد علي، يوم الخميس، عن بدء الاستعدادات للاحتفال بعيد نوروز، عبر تشكيل لجان وفرق تحمل مشاعل النيران ومسرح كبير.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة المحلية في قضاء عقرة، قامت بالاستعدادات المبكرة هذا العام، حيث تم تشكيل ثماني مجموعات من الشباب المتطوعين لنقل مشاعل نوروز إلى قمة التلال المطلة على القضاء".

وأضاف أن "اللجنة المنظمة للاحتفالات وفرت عددا كبيرا من الألعاب النارية سيتم اطلاقها في ثلاثة مواقع مختلفة منها قلعة عقرة ورزي ميري والقلعة القديمة، مبينا أن "هذا العام سيشهد تنظيما مختلفا عن الأعوام السابقة مع وعود بمفآجات مثيرة".

وأكد أن "الاحتفالات ستبدأ بعد آذان المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذا العام يتزامن الاحتفال بنوروز مع شهر رمضان المبارك".

يذكر أن مدينة عقرة التي تقع شمال شرق محافظة دهوك في إقليم كوردستان، تعتبر العاصمة الرسمية لاحتفالات نوروز في الإقليم، حيث يشارك فيها آلاف الكورد من مختلف مناطق كوردستان والمحافظات العراقية، لإيقاد شعلة نوروز.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.