مدينة تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي بإقليم كوردستان، يوم الخميس، أن أعلى هطول للأمطار خلال الـ 12 الساعة الماضية سُجل في منطقة قرداغ بمحافظة السليمانية ، حيث بلغ 35 ملم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطقس سيكون غير مستقر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

واضاف البيان ان تساقط الثلوج والأمطار بدأ في إقليم كوردستان بعد ظهر أمس الأربعاء 4-1-2023.

وكان مدير الأرصاد الجوية في السليمانية ، آسو كمال ، قد قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، إن الطقس سيكون غير مستقر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وبشأن تساقط الثلوج ، أكد البيان ، أن تساقط الثلوج سيستمر بشكل متقطع ، ولكن أكثر في المناطق الجبلية.

وبحسب مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بإقليم كردستان ، فقد تم تسجيل أعلى هطول للأمطار في السليمانية من الساعة 09:00 مساءً وحتى 09:00 صباح اليوم .

وأوضح البيان ان معدل هطول الأمطار خلال الـ 12 الساعة الماضية كان كما يلي:

السليمانية: 19.6 ملم

جوارتا : 34.5 ملم

برزنج: 32.1 ملم

قرداغ : 35 ملم

ماوت: 22.4 ملم

جمجمال: 13.2 ملم

دوكان : 14.2 ملم

دربنديخان: 15.8 ملم

بنجوين: 17 ملم

قرگة: 15.2 ملم

حلبجة: 14.8 ملم

بحسب النشرة الجوية ، ستكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيا ومن المتوقع هطول امطار خفيفة على بعض المناطق الجبلية غدا الجمعة 06-01-2.