"مدينة الأمان" تتحرر من الكتل "الخرسانية"

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الجمعة، رفع الحواجز الكونكريتية الوحيدة في ناحية مندلي شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "أوامر أمنية و بموافقات قضائية رفعت الحواجز الكونكريتية الوحيدة من أمام محكمة مندلي والتي وضعت بعد العام 2007 لدواع امنية لوجود مطلوبين و قضايا أمنية تتطلب التحصين".

وأضاف الخزاعي، أن "مندلي تحوي منطقتين للحواجز الكونكريتية، الأولى رفعت من أحد الطرق الرئيسية قبل عام، فيما تم رفع اخر الحواجز لتصبح المدينة خالية من اي حاجز كونكريتي"، مشيراً إلى أن "مندلي آمنة منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن، ولم تشهد أي حوادث أمنية أو طائفية مقارنة بمناطق ديالى الأخرى".

وتشكو ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة، منذ سقوط النظام السابق عام 2003 من الإهمال الحكومي والخدمي واستمرار أعمال التغيير الديموغرافي وسط مطالب بإعادتها إلى قضاء كما كانت عليه عام 1987.

وأقدم النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي و بتوصية من عضو مجلس قيادة الثورة السابق ورئيس ما يسمى لجنة شؤون الشمال طه ياسين رمضان، على تحويل مندلي من قضاء إلى ناحية، وتهجير السكان الكورد بحجة التبعية الإيرانية، والاستيلاء على عقاراتهم وأراضيهم الزراعية.