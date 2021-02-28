مدينة السليمانية تحظر دخول شاحنات الحمل في أوقات محددة من الصباح

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية يوم الأحد عن منع دخول عجلات الحمل إلى مركز المدينة خلال ساعتين في أوقات الصباح من كل يوم.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها تسترعي انتباه سائقي شاحنات الحمل بأنه إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 - 3 - 2021 ومن الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة صباحا لن يُسمح بدخولهم إلى مركز المدينة.

وأوضح هذا البيان أن تنفيذ هذا القرار يأتي من أجل تعزيز مراقبة الشوارع خلال الساعتين من قبل فرق مرور السليمانية، مشيرة إلى أن التعامل التجاري سيكون خارج المدينة.

وتابعت المديرية في بيانها أن هذا القرار يدخل ضمن إطار التقليل من ضغط الزخم المروري، داعية إلى التزام جميع الجهات بالتعليمات من أجل تجنب العقوبات القانونية.