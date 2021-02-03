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"مدينة الحياة".. فيلم وثائقي عن السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-03T09:41:55+0000
"مدينة الحياة".. فيلم وثائقي عن السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة (سي دي او) في مدينة السليمانية، يوم الاربعاء، عن إنتاج فيلم وثائقي قصير عن حياة مدينة السليمانية بعنوان"مدينة الحياة".

واشارت المخرجة السورية سحر حجازي في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الفكرة اتت من زيارتي الاولى لكوردستان وفي السليمانية بالذات وشعرت بهذه الاجواء الجميلة المفعمة بالحياة والحركة والنشاط الفني والثقافي واجواء الشتاء وانتشار الفرق الموسيقية ورائحة القهوة في كل مكان انها مدينة الامل والتفائل انها مدينة تنبض بالحياة".

وأضافت أن "الفيلم مدته 30 دقيقة وثائقي متوسط الطول يعرض حياة المدينة وتاريخها واحلام شعبها ,احببت ان اوصل رسالة الى كل الناس والى الدول العربية بالذات ان مدينة السليمانية مدينة الاحلام والحب والمستقبل".

وتابعت أن "مشروعي القادم حب في زمن الكورونا، سأكمل السيناريو قريبا وفي مشروع اخر جديد ولن اتكلم عنه الان وسيكون ايضا عن مدينة السليمانية".

واكد مدير منظمة التنمة المدنية (سي دي او) بختياراحمد، أن "الفيلم لم يكون له ميزانية انتاجية (صفر) لهذا عرض علينا واعجبنا السيناريو لانه يتحدث عن حياة مدينتنا وتم انتاجه بالتعاون مع قناة (بي ام سي) بالامكانيات المتاحة من قبلنا ,الفيلم سيعرض بثلاث لغات عربية وكوردية وانكليزية وسيتم مشاركته في مهرجانات سينمائية".

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