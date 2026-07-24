مطار أربيل ينفي توقف الرحلات الجوية رغم سقوط مسيّرة بالقرب منه

شفق نيوز - اربيل

نفت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الجمعة، تعليق حركة الملاحة الجوية جراء سقوط طائرة مسيّرة بالقرب من المطار، تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي لسلسلة من الهجمات بالمسيّرات في سماء عاصمة إقليم كوردستان.

وصرّح مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، بأن "حركة الملاحة الجوية لم تتوقف، والرحلات الجوية عبر المطار مستمرة بشكل طبيعي".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سقوط حطام طائرة مسيّرة في منطقة "كزنه" القريبة من المطار، ما أسفر عن اندلاع حريق محدود في الحشائش والنباتات الطبيعية دون تسجيل أي خسائر بشرية.