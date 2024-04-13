مدير مطار أربيل لشفق نيوز: لم يتعرض المطار لأي استهداف

شفق نيوز/ قال مدير مطار أربيل الدولي هوشيار أحمد لوكالة شفق نيوز، يوم الأحد، إن المطار لم يتعرض لأي استهداف، بعد دوي انفجارات عنيفة في محيطه.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، افاد بدوي انفجارات في اماكن متفرقة من مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ولم تعرف بعد طبيعة الانفجارات، بعد توارد أنباء عن هجوم صاروخي، واعتراض الدفاعات الجوية الأمريكي في أربيل لصواريخ ومسيرات إيرانية خلال هجومها على اسرائيل.

وقال شهود عيان ايضاً في بغداد وواسط والأنباء إنهم سمعوا دوي انفجارات متعددة في الأجواء العراقية، من دون معرفة التفاصيل.

وعلى صعيد مواز، قالت وسائل إعلام عربية، إن دوي انفجارات مشابهة سمعت في اجواء مدن سورية وأردنية