مدير مطار أربيل لشفق نيوز: الملاحة الجوية لم تتأثر نتيجة القصف

شفق نيوز/ كشف مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، عدم تأثر حركة الملاحة الجوية نتيجة القصف الذي تعرض له المطار.

وقال هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن حركة الملاحة طبيعية في مطار أربيل، ولم تتوقف الرحلات الجوية نتيجة ذلك.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكر الجهاز في بيان، أن الهجوم تم في الساعة 11:30 مساء- في التوقيت المحلي-، حيث لم يخلف أي ضحايا بشرية او اضرار مادية.

لكن الجهاز أشار إلى وقوع حريق في الأعشاب نتيجة القصف، تعمل فرق الإطفاء على اخماده.