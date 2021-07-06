سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مدير مطار أربيل لشفق نيوز: الملاحة الجوية لم تتأثر نتيجة القصف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-06T21:28:29+0000
مدير مطار أربيل لشفق نيوز: الملاحة الجوية لم تتأثر نتيجة القصف

شفق نيوز/ كشف مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، عدم تأثر حركة الملاحة الجوية نتيجة القصف الذي تعرض له المطار.

وقال هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن حركة الملاحة طبيعية في مطار أربيل، ولم تتوقف الرحلات الجوية نتيجة ذلك.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكر الجهاز في بيان، أن الهجوم تم في الساعة 11:30 مساء- في التوقيت المحلي-، حيث لم يخلف أي ضحايا بشرية او اضرار مادية.

لكن الجهاز أشار إلى وقوع حريق في الأعشاب نتيجة القصف، تعمل فرق الإطفاء على اخماده.

related

إغلاق مطار أربيل وتشديد أمني بمحيطه بعد القصف الصاروخي

Date: 2021-04-14 19:36:04
إغلاق مطار أربيل وتشديد أمني بمحيطه بعد القصف الصاروخي

جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان: قصف مطار اربيل تم عبر طائرة مسيرة مفخخة

Date: 2021-07-06 21:09:04
جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان: قصف مطار اربيل تم عبر طائرة مسيرة مفخخة

مدير مطار اربيل لشفق نيوز: الملاحة الجوية ما زالت معلقة نتيجة القصف

Date: 2021-02-16 07:35:26
مدير مطار اربيل لشفق نيوز: الملاحة الجوية ما زالت معلقة نتيجة القصف

إغلاق مطار اربيل بعد تعرضه للقصف

Date: 2021-02-15 19:24:01
إغلاق مطار اربيل بعد تعرضه للقصف

زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة

Date: 2021-02-15 19:34:58
زيباري: خمسة صواريخ استهدفت أربيل وستكون هناك عواقب ضد الجناة

مطار أربيل الدولي يُحصي خسائر القصف الصاروخي

Date: 2021-02-16 10:11:00
مطار أربيل الدولي يُحصي خسائر القصف الصاروخي

إغلاق "مؤقت" لمطار أربيل الدولي

Date: 2021-06-02 13:20:32
إغلاق "مؤقت" لمطار أربيل الدولي

قصف صاروخي يستهدف مطار اربيل الدولي

Date: 2021-04-14 19:07:59
قصف صاروخي يستهدف مطار اربيل الدولي