مدير مطار اربيل لشفق نيوز: الملاحة الجوية ما زالت معلقة نتيجة القصف

شفق نيوز/ أكد مدير مطار أربيل الدولي، الثلاثاء، استمرار تعليق الرحلات من المطار، وذلك عقب قصف بصواريخ استهدف عاصمة الإقليم.

واستهدف القصف مطار أربيل عبر صاروخين.

وقال مدير مطار أربيل أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، "حركة الملاحة الجوية والرحلات ما زالت معلقة في المطار، وإننا حالياً نقيّم الإضرار التي خلفها القصف".

وبالإضافة إلى المطار، استهدف القصف الصاروخي احياء سكنية، وتسبب بمقتل شخص، وإصابة اخرين بينهم جندي امريكي.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، القصف بالتصعيد الخطير، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الإقليم لإعتقال المتطورين.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن غضب الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي، وتعهد بتقديم الدعم لجميع الجهود للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في وقت دعا في رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.