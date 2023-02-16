مدير مستشفى هيوا في السليمانية: نسجل 10 إصابات بالسرطان يوميا

شفق نيوز/ بين مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية الدكتور ياد النقشبندي اليوم الخميس، أن الإصابات بأمراض السرطان في تزايد مستمر ليس في السليمانية وكوردستان فحسب بل في جميع أنحاء العالم.

وقال النقشبندي لوكالة شفق نيوز؛ إن أعداد الإصابات في تزايد مستمر في العالم عموما لكن نحن نجد ان مواجهة هذا الزايد يكون على مستويين الأول هو توسيع المراكز والمستشفيات الخاصة بالأمراض السرطانية كون ما موجود حاليا في السليمانية يعود إلى أكثر من عشرة اعوام وهي لا تتناسب وتطور حالات الإصابة إضافة إلى ضرورة افتتاح المراكز الدراسية المتخصصة لتبيان ودراسة أسباب الإصابة.

أما المستوى الثاني؛ فأكد مدير مستشفى هيوا للامراض السرطانية إنه يكمن في عملية التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمعنية بصورة مستمرة.

وعن أعداد المصابين بين النقشبندي انه يومياً تسجل على الاقل عشرة حالات مختلفة من المواطنين بالامراض السرطانية وقد تم تسجيل (3220) حالة خلال عام 2022 (7٪) منها كانت في صفوق الأطفال والذي يمثل قرابة (212) حالة (75٪) منها كانت في السليمانية و(25٪) منها من باقي المحافظات العراقية.

وطالب النقشبندي من أهالي الأطفال الالتزام بالتعليمات الوقائية من أسباب هذا المرض وتوعية الأطفال عن مخاطر التقرب من أسباب هذه الأمراض ومراجعة الجهات المختصة في حال ظهور أعراض هذا المرض.