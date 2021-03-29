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مدير مستشفى في السليمانية: إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 50% خلال آذار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-29T09:54:37+0000
مدير مستشفى في السليمانية: إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 50% خلال آذار

شفق نيوز/ اكد مستشفى متخصص بفحص الحالات المصابة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد المصابين بنسبة 50%.

وقال الدكتور سرخيل اراس مدير مستشفى علي ناجي لفحص فيروس كورونا لوكالة شفق نيوز؛ إن اعداد المراجعين الذين يشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، قد ارتفع بنسبة 50% عن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

وأوضح آراس؛ أن عدد المراجعين الى المستشفى لاجراء الفحوصات في الشهرين الماضيين بلغت 100-150 شخصا، بينما ازدادت في شهر آذار الحالي بمقدار 200-250 شخصا باليوم.

وأضاف أنه حسب تقديراتنا أن نصف المراجعين، هم مصابون بالفايروس بأنواعه الأربعة ومن مختلف الاعمار والاجناس.

ودعا مدير مستشفى علي ناجي؛ المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصحية والوقائية بصورة تامة، والالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي، لمنع الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى.

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