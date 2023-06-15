مدير صحتها: السليمانية المحافظة الوحيدة بالعراق الخالية من الحُمى النزفية

شفق نيوز/ صرّح مدير الصحة العام في محافظة السليمانية صباح هورامي، يوم الخميس، بأن فيروس الحُمى النزفية قد انتشر في محافظات العراق كافة باستثناء السليمانية.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن محافظة السليمانية لم تسجل ولا حالة واحدة بهذا المرض، مردفا بالقول "كانت هناك حالة واحدة اشتبهنا في إصابتها بالحمى النزفية، وجاءت نتائج التحاليل من بغداد وأظهرت أنها غير مصابة".

وحث المسؤول الصحي، السكان على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض ، قائلا إن "الحُمى النزفية مرض خطير ، لكن من السهل الوقاية منه".

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اواخر ايار مايو، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 139 منذ بداية هذا العام، من بينها 20 حالة وفاة.

والحمى النزفية، هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

تشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.