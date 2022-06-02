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مدير صحة السليمانية يتعهد بالاستقالة من منصبه لو ثبت وصول حبة "باراسيتامول" من بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T10:19:01+0000
مدير صحة السليمانية يتعهد بالاستقالة من منصبه لو ثبت وصول حبة "باراسيتامول" من بغداد

شفق نيوز/ تعهد مدير صحة محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي، يوم الخميس، الإستقالة من منصبه في حال ثبوت إرسال وزارة الصحة الاتحادية ولو حبة "باراسيتامول" واحدة إلى المحافظة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم رداً على مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة الذي أعلنوا في تصريحات صحفية سابقة إرسال أدوية ومستلزمات طبية إلى السليمانية استجابة لطلبات تقدموا بها إلى الصحة العراقية.

وقال الدكتور هورامي خلال المؤتمر، إنه "لغاية الآن لم تصلنا حبة "باراسيتامول" واحدة بناء على طلب أي برلماني".

وأضاف "أتحدى أولئك البرلمانيين ان يقدموا أي كتاب رسمي صادر عن وزارة الصحة العراقية أو أي جهة في العراق يثبت إرسال أدوية إلى محافظة السليمانية نزولا عند طلبهم حينها صدوقني سأستقيل من منصبي".

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