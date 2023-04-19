مدير سد دربنديخان يوضح الوضع المائي للسد وفرقه عن العام الماضي

شفق نيوز /أعلنت إدارة سد دربنديخان بمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، عن الموقف المائي للسد لغاية الآن، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة التى اجتاحت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مدير السد، سامان إسماعيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الأمطار التي هطلت هذا العام ولغاية الآن كانت (533) ملم، بينما كانت في العام الماضي لغاية نفس هذا التاريخ (348) ملم، أي بفارق (185) ملم عن العام الماضي".

وعن ارتفاع المياه المخزونة في سد دربنديخان، أكد إسماعيل، أن "ارتفاع مياه السد لغاية الآن هو (74) متراً، بينما كان العام الماضي (62) متراً، أي بفارق(12) متراً عن العام الماضي".

وبشأن الموقف المائي، لفت مدير السد، إلى "خطة مائية شتوية وصيفية، وبسبب كثرة كميات الأمطار هذا العام كان الوضع المائي مستقراً ولم يتم ضخ أكثر من الطبيعي وهو (15) م3/ث بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".

ويتوقع مختصون أن تشهد المنطقة في نهاية شهر نيسان وبداية شهر أيار، موجة أخرى من الأمطار التي قد تسهم في زيادة الخزين المائي للسد، خصوصا أن السدود الإيرانية أغلبها ملئت بالمياه، وسيعود الفائض لسد دربنديخان.