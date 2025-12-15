مدير تربية جمجمال: المحافظ رفض إعلان عطلة خلال وقت السيول ولهذا قُدمت استقالتي

شفق نيوز- السليمانية

علق مدير تربية قضاء جمجمال المستقيل، عبد الله حمه كاكه، يوم الاثنين، على تهمة "الإهمال" الموجهة للكوادر التربوية لعدم إعلان عطلة خلال السيول والأمطار الغزيرة التي شهدها القضاء، قائلاً إن قرار عدم التعطيل جاء بأمر مباشر من محافظ السليمانية.

وقال حمه كاكه، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن استقالته التي قدمها أمس، جاءت بشكل طوعي، مشيراً إلى أن تصريحه يهدف إلى رفع تهمة التقصير عن قطاع التربية.

وكشف حمه كاكه، عن "وجود محاولات سابقة لإعلان العطلة"، مستطرداً بالقول: "في ليلة وقوع الحادثة، وتحديداً في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، أجرت المديرية العامة لتربية السليمانية نقاشاً مستفيضاً مع المحافظ بشأن إعلان العطلة لتمكين عائلات الطلبة من الاستعداد المسبق، إلا أنه لم يُسمح لنا بذلك، وبالتالي لم ينجح طلب التعطيل".

وأشار إلى أن "مديرية تربية السليمانية أبلغتنا أن محافظ السليمانية لم يؤيد جعل ذلك اليوم عطلة رسمية"، مبيناً أن "سلطة منح العطلة لم تُنقل إلى مديريات التربية في الأقضية".

كما أثنى حمه كاكه، على جهود العاملين في القطاع التعليمي خلال الأزمة، مؤكداً أن "جميع المعلمين والكوادر التربوية وإدارات المدارس اختاروا أفضل الطرق لإنقاذ الطلاب ولم يسجل أي جريح واحد من بين أكثر من 55 ألف طالب".

هذا وقدّم عدد من كبار المسؤولين المحليين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم أمس الأحد، استقالاتهم من مناصبهم على خلفية الخسائر الكبيرة التي خلّفتها الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة ومحيطها.

وشهد قضاء جمجمال خلال الأيام الماضية فيضانات وسيولاً جارفة نتيجة أمطار غزيرة، تسببت بأضرار واسعة في البنى التحتية والمنازل والممتلكات، وأسفرت مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة، ما دفع حكومة إقليم كوردستان إلى تشكيل لجان تحقيق وتقييم أضرار، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق عدد من المسؤولين المحليين، إلى جانب إطلاق حملات إغاثة وتعويض للمتضررين.