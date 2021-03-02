مدير الجمارك العامة ومسؤولو معبر حدودي دولي في إقليم كوردستان يمثلون أمام القضاء

شفق نيوز/ التمست وزارة المالية والأقتصاد في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بطلب رسمي وجهته إلى محكمة التحقيق في قضاء "قرتو" مراعاة "اخلاص وحرص" مسؤول الجمارك العامة في الإقليم وعدد المسؤولين في معبر "برويزخان" في إدارة منطقة كرميان.

هذا ومن المقرر أن يمثل هؤلاء المسؤولون أمام المحكمة بعد أن حركت دعوى قضائية ضدهم بتهم تتعلق بمخالفات ادارية في معبر "برويزخان".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن محكمة جنايات كركوك/كرميان وبصفتها التمييزية، و برقم (14/ت/2021) وفي تاريخ (2021/2/9) ولتدقيق ومتابعة الملف المومأ إليه أصدرت قراراً لصالح الوزارة والقاضي بنقض القرارات كافة بحق موظفي وزارتنا في وقت كان موضوع الملف يتعلق بتطبيق قرارات الوزارة فقط، والذي تم تطبيقها وفقا لتعليمات معبر (برويزخان)".

وتابع البيان "نحن ومن هذا المنطلق نؤكد التزامنا التام بإجراءات وأوامر المحكمة، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق سيادة القانون بشكل عادل وفي الوقت ذاته ندعو المحاكم والقضاة المحترمين وضمن إطار القانون مراعاة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين والموظفين العاملين في الوزارة، ومراعاة جهودهم وإخلاصهم وحرصهم في إداء واجبهم".