مديرية حج كوردستان تحذر الشركات من جولات سياحية تخرق "الرحلة المقدسة"

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، شركات السفر المرخصة، من أخذ المسافرين إلى عدد من المدن السعودية أثناء رحلة العمرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "يمنع على شركات السفر الخاصة بالحج والعمرة في اقليم كوردستان اخذ المسافرين إلى مدن الطائف وتبوك وسواحل جدة أثناء رحلة الحج أو العمرة أو الترويج لهذه الأماكن".

وأضافت المديرية، أن "هذا التصرف يخرج هذه الرحلة من إطارها الإيماني المقدس حيث أن المعتمرين يودون زيارة الأماكن المقدسة".

وحذرت المديرية الشركات من "مخالفة هذه التعليمات"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".