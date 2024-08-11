مديرية الحج في كوردستان تحذر من التقديم على العمرة عبر شركات غير مرخصة

شفق نيوز/ دعت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، المواطنين الى عدم السفر لأداء العمرة مع الأشخاص والشركات التي لا تملك عقداً مع المديرية حرصا على المصلحة العامة والسلامة وعدم الإضرار بهم.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن "المسافرين عند ذهابهم لأداء العمرة يحق لهم معرفة وطلب الاطلاع على عقد العمل الموقع مع المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان من اجل التأكد والإطمئنان".

ووفقا للبيان، فإنه "خلال هذا العام تم إيقاف أكثر من 90 شركة من قبل المديرية العامة للحج والعمرة لمخالفتها التعليمات، ولم يسمح لها بالسفر إلى العمرة حتى يتم تسوية ملفاتها".

وذكرت المديرية في بيانها، أنه "في المستقبل القريب ستنشر أسماء الشركات المتعاقدة معها، مؤكدة أنه "يمكن للمواطنين السفر مع تلك الشركات، وعلى العكس من ذلك لن تتحمل المديرية العامة للحج والعمرة أي مسؤولية في حال حدوث أي مشاكل تنشأ في حال سافر المواطنون بطريقة غير مصرح بها".

وأكد المديرية أيضا أن لجانها في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين وكذلك في منفذ عرعر الحدودي للمعتمرين برا تراقب باستمرار عملية العمرة من أجل خدمة المواطنين وحماية حقوقهم ومنع أي انتهاكات قد تحصل.