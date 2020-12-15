سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مديرية الجنسية العامة في إقليم كوردستان تعلق خدماتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T08:13:25+0000
مديرية الجنسية العامة في إقليم كوردستان تعلق خدماتها

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للجنسية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن تعليق اصدار المستمسكات الرسمية للسكان خلال الفترة الممتدة من يوم 25 من شهر كانون الاول الجاري ولغاية الثالث من شهر كانون الثاني من مطلع العام المقبل.

وقالت المديرية في بيان اليوم "نسترعي انتباه المواطنين انه وبقرار من المديرية العامة للجنسية والجوازات في العراق، ومنذ تاريخ 15 – 12 – 2020 ولغاية  25 – 12 – 2020 سيتم ترويج المعاملات الاتية فقط (صحة الصدور، ومنح صورة قيد ورقية والكترونية، منح البطاقة الوطنية، والتأييد)".

واوضح البيان انه ومنذ 25 – 12 – 2020 ولغاية 3 – 1 – 2021 سيتم إيقاف ترويج معاملات المواطنين كافة، ونرجو من اي شخص ألّا يراجع الدوائر التابعة للمديرية، معللا ذلك بقيام المديرية بالجرد السنوي فيما سيتم استئناف تروج المعامى في الثالث من شهر كانون الثاني المقبل.

related

نقابة صحفيي كوردستان تحذر من عدم العمل بالقانون رقم 35

Date: 2019-11-04 22:15:07
نقابة صحفيي كوردستان تحذر من عدم العمل بالقانون رقم 35

متسلقون كورد يرتقون اعلى قمة جبلية في العراق

Date: 2020-02-23 22:57:28
متسلقون كورد يرتقون اعلى قمة جبلية في العراق

مسرور بارزاني: اقليم كوردستان لديه الفرصة ليكون سلة غذاء لكل العراق

Date: 2020-10-27 09:56:57
مسرور بارزاني: اقليم كوردستان لديه الفرصة ليكون سلة غذاء لكل العراق

كوردستان تدعو للحوار مع المحتجين والحفاظ على المؤسسات بخيار الانتخابات المبكرة

Date: 2019-11-20 11:50:12
كوردستان تدعو للحوار مع المحتجين والحفاظ على المؤسسات بخيار الانتخابات المبكرة

الصحة العالمية: اصابات كورونا في كوردستان قليلة جداً مقارنة بباقي العراق

Date: 2020-04-28 12:56:25
الصحة العالمية: اصابات كورونا في كوردستان قليلة جداً مقارنة بباقي العراق

مقترح من إقليم كوردستان لتخطي الأزمة المالية في العراق

Date: 2020-12-10 10:06:33
مقترح من إقليم كوردستان لتخطي الأزمة المالية في العراق

احصائية رسمية تكشف موجة نزوح جديدة وهجرة عكسية من مناطق بالعراق الى كوردستان

Date: 2019-07-23 14:32:44
احصائية رسمية تكشف موجة نزوح جديدة وهجرة عكسية من مناطق بالعراق الى كوردستان

كوردستان تعلن تسلم 14 راتبا من بغداد وتوضح الية دفعها وتطمئن موظفيها

Date: 2019-05-27 10:13:16
كوردستان تعلن تسلم 14 راتبا من بغداد وتوضح الية دفعها وتطمئن موظفيها