مديرية الجنسية العامة في إقليم كوردستان تعلق خدماتها

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للجنسية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن تعليق اصدار المستمسكات الرسمية للسكان خلال الفترة الممتدة من يوم 25 من شهر كانون الاول الجاري ولغاية الثالث من شهر كانون الثاني من مطلع العام المقبل.

وقالت المديرية في بيان اليوم "نسترعي انتباه المواطنين انه وبقرار من المديرية العامة للجنسية والجوازات في العراق، ومنذ تاريخ 15 – 12 – 2020 ولغاية 25 – 12 – 2020 سيتم ترويج المعاملات الاتية فقط (صحة الصدور، ومنح صورة قيد ورقية والكترونية، منح البطاقة الوطنية، والتأييد)".

واوضح البيان انه ومنذ 25 – 12 – 2020 ولغاية 3 – 1 – 2021 سيتم إيقاف ترويج معاملات المواطنين كافة، ونرجو من اي شخص ألّا يراجع الدوائر التابعة للمديرية، معللا ذلك بقيام المديرية بالجرد السنوي فيما سيتم استئناف تروج المعامى في الثالث من شهر كانون الثاني المقبل.