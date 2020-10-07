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مديرية التربية العامة في السليمانية تعلق الدوام الرسمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-07T09:23:47+0000
مديرية التربية العامة في السليمانية تعلق الدوام الرسمي

شفق نيوز/ قررت مديرية محافظة السليمانية يوم الاربعاء تعليق الدوام الرسمي احتجاجا على عدم صرف الرواتب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المديرية اوصدت الباب الرئيسي بالسلاسل وقررت تعليق الدوام الرسمي حتى اشعار اخر.

وقرر تدريسيون ومعلمون في كل من محافظة السليمانية ودهوك كركوك يوم الثلاثاء تعليق حظورهم في المدارس لمدة 10 ايام احتجاجا على تأخير حكومة اقليم كوردستان صرف رواتبهم.

وطالب التدريسيون والمعلمون في مؤتمرات صحفية عقدوها بوقت متزامن في تلك المحافظات بصرف رواتبهم المتأخرة من دون استقطاع اي نسبة منها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد قررت مؤخرا استقطاع نسبة 21% من الرواتب في ظل تفشي ظهور جائحة كورونا وانخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية اضافة الى قطع الحكومة الاتحادية في بغداد التمويل عن رواتب الاقليم.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، قد أقر في منتصف العام الحالي، قانوناً يتيح للحكومة الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد.

وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

 

 

 

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