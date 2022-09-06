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مديرة عام زراعة گرميان ترد على طلب التحقيق معها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-06T07:44:17+0000
مديرة عام زراعة گرميان ترد على طلب التحقيق معها

شفق نيوز/ ردت مدير عام الزراعة في إدارة گرميان على طلب التحقيق الذي صدر من الادارة بحقها خلال مشاركتها مجلس عزاء، احد الموظفين في قضاء كفري مؤكدة انهم هم اهل العزاء.

وسبق أن طالبت إدارة كرميان بالتحقيق من مدير عام الزراعة في كرميان لمشاركتها في تشييع جثمان "شمال" الموظف في مديرية زراعة كفري، حيث وجهت الإدارة طلبا لوزارة الداخلي لإجراء تحقيق، بسبب عدم امتثال المديرة للأوامر بحظر مغادرة الدوام الرسمي للمشاركة في مناسبات دينية او حزبية او اجتماعية.

وقالت مدير عام الزراعة في إدارة گرميان شادية حسين، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز انها “تلقت قراراً بعدم حضور مراسم العزاء خلال ساعات العمل الرسمية، لكن عندما استشهاد السيد شمال، كنا نحن اصحاب العزاء، وكان علي أن أشعر بواجبي وأخذ زمام الأمور."

واضافت "بعد أن أبلغت إدارة كرميان بأنني ذهبت إلى مراسم العزاء أثناء ساعات العمل، قلت نعم، هذا صحيح لأنه كانت تلك المراسم لاحد من موظفينا وكان موقفنا معه تثمينا لموقفه تجاه مديريتنا".

في 28 آب 2022 اغتيل سهيل خورشيد، المعروف أيضا باسم شمال، أمام منزله في قضاء كفري، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة حركة المجتمع الكوردستاني من أجل الحرية، وهو موظف في المديرية العامة للزراعة في كرميان.

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