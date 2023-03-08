مديرة اليونسكو تعد بدعم انضمام كوردستان للمنظمة والبرلمان الأوروبي يؤكد على حل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) أودري أزولاي، يوم الأربعاء، دعمها لقبول انضمام إقليم كوردستان للمنظمة الأممية.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الحكومة استقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) أودري أزولاي، التي أعربت عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان لأول مرة، وبعد ذلك قدمت نبذة عن أعمال المنظمة ونشاطاتها في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيّما تلك المتعلقة في مجال حماية وترميم المعالم الأثرية والتاريخية في كوردستان، وفي مقدمتها قلعة أربيل المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي".

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بعمل اليونسكو وما تقدمه من نشاطات للحفاظ على التراث والآثار والثقافة العالمية، كما دعا إلى قبول انضمام إقليم كوردستان عضواً مشاركاً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

هذا ووعدت المديرة العامة للمنظمة بدعم إقليم كوردستان ومساندته بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

في السياق، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، وفداً من برلمان الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة العلاقات مع العراق سارا سكيتيدال.

وقدم الوفد البرلماني الأوروبي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إيجازاً عن هدف زيارته إلى العراق وإقليم كوردستان، وأعرب عن استعداده للعمل على توطيد العلاقات مع الإقليم، وأشار أيضاً إلى أن البرلمان الأوروبي يدعم كوردستان قوية ضمن العراق.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

وتطرق الاجتماع إلى الانتخابات البرلمانية في كوردستان، إذ جدد رئيس الحكومة التأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

كذلك تحدث رئيس الحكومة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي وإرساء أساس اقتصادي متين، كما شهد الاجتماع بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة لدى الدول الأوروبية.