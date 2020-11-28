مدفعية تركية تستهدف قرى في دهوك وتلحق اضراراً جسيمة.. صور

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في ناحية باتيفا شمال قضاء زاخو بمحافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم السبت، بأن المدفعية التركية قصفت عدداً من القرى في شمال الناحية.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن المدفعية التركية قصفت قرى شمال ناحية باتيفا"، موضحين أن "أكثر من 50 قذيفة مدفعية سقطت على قرى بانكي السفلى وبانكي العليا وقرية منيني والحقت أضراراً جسيمة بممتلكات القرويين أيضاً".

وأشاروا إلى أن "القصف أدى لقطع التيار الكهربائي عن ثلاثة قرى اخرى"، مبينين أن "القصف طال أيضاً مصيف كانيا خما، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة بالمصيف".

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ 21 حزيران 2020، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم واستدعاء الحكومة العراقية سفير تركيا لدى بغداد لأكثر من مرة.

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الكورد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكوردستاني.