مداهمة بستان تابع لـ"لاهور شيخ جنكي" واعتقال مسلحين بداخله في السليمانية

شفق نيوز/ داهمت قوات أمنية وفق مذكرات قضائية، يوم الأربعاء، بستاناً للمُبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، واعتقلت مسلحين في مدينة السليمانية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن اقتحمت، مساء اليوم، بستاناً تابعاً للاهور شيخ جنكي بمنطقة "کێلە سپی" في منطقة سرجنار بمحافظة السليمانية".

واشار المصدر إن "القوات دخلت البستان بأمر من القاضي لوجود عدد من المسلحين من غير المنتمين إلى أي من القوات العسكرية في داخل البستان"، مشيراً الى "اعتقال عدد من المسلحين في العملية".

وفي 20 شباط 2023، وجهت محكمة استئناف أربيل، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي.

وجاء في الكتاب الصادر عن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني، الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019".

وأضافت على إثر ذلك، سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي".

وفي يوم 22 / شباط 2023، حث "لاهور شيخ جنكي"، على تنحية الخلافات السياسية، مؤكداً في ذات الوقت الحاجة الى مزيد من الوحدة والانفتاح مع حكومة بغداد.