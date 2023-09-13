مدارس كوردستان تقرع جرس بداية العام الدراسي الجديد.. صور

شفق نيوز/ قرعت مديريات التربية في عموم مناطق إقليم كوردستان، صباح اليوم الخميس 13 أيلول / سبتمبر، جرس العام الدراسي الجديد، وذلك إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 .

وقُرع الجرس في الساعة الثامنة صباحاً في عموم مدارس الاقليم عبر مراسم احتفالية بحضور مسؤولين وبعض الكوادر التعليمية.

وحضرت وكالة شفق نيوز، حفل الافتتاح في إحدى مدارس مدينة السليمانية، حيث تقدمت مديرة عام تربية غرب السليمانية بناز رمضان في كلمة لها، بخالص التهاني والتبريكات إلى التلاميذ والطلبة والمعلمين والأساتذة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وعبّرت عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح.

كذلك أثنى على صمود المعلمين ومواصلتهم المسيرة التربوية والتعليمية دون انقطاع على الرغم من الأزمات التي شهدها إقليم كوردستان في السنوات القليلة الماضية، كما وجّهت شكرها إلى عائلات التلاميذ والطلبة ووزارة التربية.

كما واعتذرت مدير عام تربية غرب السليمانية من المعلمين الذين لم يتسنى لهم الحضور للمشاركة في قرع جرس العام الدراسي الجديد بسبب ازمة الرواتب وكذلك عوائل التلاميذ الذين لم يتسنى لهم إرسال أولادهم بسبب الازمة المالية، مطالبة من حكومة الإقليم الإسراع بصرف رواتب شهري تموز وآب بأسرع وقت ممكن .

وأمس أعلن فرع السليمانية لاتحاد المعلمين الكوردستاني، أن تأخير توزيع الرواتب أصبح "مشكلة" أمام العملية التعليمية، مطالبا بتوزيع الرواتب الشهرية في أسرع وقت ممكن وخاصة لشهري تموز وآب الماضيين.

وأعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان خلال زيارة له الى محافظة السليمانية، أول أمس الاثنين، تضامنه مع مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المتاخرة، وأكد أن يوم غد الأربعاء (الثالث عشر من أيلول) الجاري سيكون موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وكان معلمو السليمانية أعلنوا، الإضراب عن الدوام الرسمي اعتبارا من يوم 13 من أيلول الحالي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وطالبوا الموظفين الحكوميين بالإضراب.

ووجّه رئيس "المنظمة العربية للتربية" جمال أديب الحسامي في التاسع من أيلول الجاري، مناشدة عاجلة للحكومة العراقية لصرف مستحقات معلمي ومدرسي اقليم كوردستان، وأكد انهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية حرجة جراء عدم صرف رواتبهم لشهرين متتاليين.