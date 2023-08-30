مدارس كوردستان تستقبل أكثر من 150 ألف تلميذ جديد

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، يوم الأربعاء، أن تقرير النظام الرقمي سجل لغاية اليوم أكثر 150 ألف تلميذ في الصف الأول الأساسي، متوقعاً تزايد محتمل في أعداد المسجلين خلال المدة المقبلة.

وجاء في بيان للوزير حمه سعيد ورد لوكالة شفق نيوز، أنه لغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم، تم تسجيل 152 ألفاً و645 تلميذاً وتلميذة في الصف الأول الأساسي.

ونوه البيان إلى أن قاعدة البيانات الحالية تشهد تغييراً يومياً نظراً لقيام المستخدمين بالدخول إلى نظام (E perwerda) لإدخال بيانات مضافة بشكل مستمر.