مدارس كركوك الكوردية تعطل الدوام الاربعاء

شفق نيوز/ أعلن مدير قسم الدراسة الكوردية في تربية كركوك، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المدارس الكوردية في المحافظة يوم غد الأربعاء بمناسبة اعياد نوروز.

وقال مدير القسم كامران علي حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "قسم الدراسة الكوردية وبعد المناقشة مع مدير عام تربية كركوك منصور مذري وللصلاحيات المخولة قررت تعطيل الدوام ليوم غد الاربعاء في المدارس التابعة لقسم الدراسة الكوردية وذلك بالتزامن مع اعياد نوروز ولإعطاء فرصة للاحتفال بهذه المناسبة".

وأضاف علي أن "المدارس الكوردية والتي تقع ضمن مسؤوليات القسم هي فقط المشمولة في تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء".

وعطلت كركوك الدوام في المدارس لهذا اليوم الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، وبمناسبة عيد نوروز أيضا قد قررت تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

كما قررت الحكومة الاتحادية تعطيل الدوام في عموم العراق ليوم الخميس المقبل وذلك بمناسبة اعياد نوروز في عموم المحافظات العراقية.