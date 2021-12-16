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مدارس كركوك الكوردية تحيي يوم العلم الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T09:10:55+0000
مدارس كركوك الكوردية تحيي يوم العلم الكوردستاني

شفق نيوز/ أحيت مدارس كركوك في المناطق الكوردية، يوم الخميس، مناسبة يوم علم كوردستان والذي يوافق في السابع عشر من شهر كانون الأول من كل عام.

وجرت المراسم في المناطق الكوردية في كركوك والمدارس التابعة لقسم الدراسة الكوردية التي تأسست بعد عام 2003. ورفع علم كوردسان في ثانوية "شەهیدڕەنگین" للبنات والتي حضرها كادر المدرسة ايضا.

يذكر ان مدارس كركوك تواظب على احياء هذه المناسبة من كل عام.

وأحيت مدارس إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مناسبة يوم علم كوردستان، الذي يوافق ال17 من شهر كانون الأول من كل عام، حيث تم تقديم المراسم مدة يوم بسبب عطلة يوم الجمعة.

وجرت المراسم بحضور مديري التربيات والكوادر التعليمية، كما ارتدى الطلبة الزي الكوردي. كما أحيا التركمان والمسيحيون في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، يوم العلم الكوردستاني. وجرت المراسم في البيت التركماني باربيل بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة في حكومة الإقليم والمكونين المسيحي والتركماني.

ويحتفل شعب كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

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