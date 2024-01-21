مدارس اقليم كوردستان تقف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا القصف الإيراني (صور)

شفق نيوز/ مع قرع الجرس، صباح اليوم الأحد، إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 شهدت المدارس في إقليم كوردستان عامة وفي مدينة اربيل خاصة وقوف الطلبة والتلاميذ قبل دخولهم الى القاعات الدراسية دقيقة صمت حداداً على أرواح المدنيين الذين سقطوا ضحايا جراء القصف الإيراني الصاروخي الباليستي الذي استهدف مدينة اربيل.

وفي مراسم تأبين الضحايا القى وزير التربية آلان حمه سعيد كلمة في احدى مدارس أربيل قال فيها: إن أربيل، عاصمة السلام والاستقرار والتعايش المشترك، تم استهدافها بهجمات لا مبرر لها في حين أن الذين تعرضوا للهجوم و سقطوا ضحايا هم مواطنون مدنيون، وأناس يعيشون في المدن دون أن يكونوا قوات مسلحة أو أعداء للبلد الذي هاجمهم، بينما ساحة وجبهة الحرب في مكان آخر".

وأضاف أنه بسبب الهجمات الظالمة على أربيل عاصمة إقليم كوردستان فإن القوى في العالم وجميع الأحزاب السياسية وجميع الأطراف في العالم تدين الهجمات على إقليم كوردستان بشكل عام و أربيل عاصمة السلام والتعايش بشكل خاص.

وتابع الوزير القول: إن الهجوم على اربيل لا يحمل أية شجاعة، بل الشجاعة في ساحة المعركة ومواجهة الأعداء، وعدم مهاجمة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووجهت وزارة التربية في اقليم كوردستان،امس السبت، جميع المدارس والأوساط التعليمية بالتزامن مع مباشرة الدوام الرسمي اليوم الأحد بأن تقف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء القصف الصاروخي الايراني الباليستي الذي استهدف مدينة اربيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه من أجل إدانة جريمة الاعتداء على العاصمة أربيل من قبل الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتكريما للأرواح الطاهرة للشهداء وللجرحى، تقرر يوم الأحد 21 كانون الثاني 2024 في جميع الأوساط التعليمية الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التربية والتعليم في اقليم كوردستان، الوقوف دقيقة صمت وقراءة نشيد "أي رقيب" قبل البدء في الحصة الأولى.

ووجهت الوزارة في بيانها مديري المدارس والأوساط التعليمية إلقاء كلمة حول الظلم والجريمة التي لا مبرر لها، وإيصال رسالة التسامح والتعايش والإرادة العليا لكوردستان.