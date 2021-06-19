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البنك المركزي العراقي يحدد الجهة المشرفة الرسمية على الشؤون المصرفية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-19T11:10:34+0000
البنك المركزي العراقي يحدد الجهة المشرفة الرسمية على الشؤون المصرفية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن البنك المركزي يتعامل مع فرعه في إقليم كوردستان، ومقره أربيل، باعتباره الجهة الرسمية المعنية في الإشراف على الشؤون المصرفية في الإقليم.

وأبدى رئيس الحكومة مجدداً استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وأكد أن إعادة تنظيم النظام المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية.

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