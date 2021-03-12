مختبر مياه اربيل يحذر المواطنين من شركات تستخدم طرقا مضللة لترويج منتجات للتصفية

شفق نيوز/ نفى مختبر مياه اربيل، يوم الجمعة، ما تروج له شركات تنقية المياه من معدات تنقية بحجة وجود أضرار في مياه الاسالة، محذرا المواطنين من طرق الفحص المضللة التي تقوم بها هذه الشركات.

وقال هيرش عبدالله مسؤول مختبر مياه أربيل في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "منذ مدة تقوم شركات تدعي تخصصها بالمياه بالترويج على أن مياه الاسالة المنزلية في أربيل غير نظيفة، وتقوم بفحوصات بطرق مضللة".

وأضاف عبد الله؛ أن مختبر مياه أربيل يرفض هذه الطرق من الفحوصات والتي تستند على تركيب أحد العنصرين في الماء والذي يمزج الناقل الكيميائي بالملح وينتج عن هايدروكسيد الحديد وجراء ذلك يتحول لون الماء إلى الأصفر لأن أحد العناصر مكون من الحديد لذا يطرأ عليه التغيير ويتفاعل مع الملح لكن العنصر الثاني مكون من الألمنيوم ولا يطرأ عليه أي تغيير".

وطمئن مسؤول مختبر أربيل ؛ المواطنين بأنه لا توجد أية مشكلة بمياه اربيل، وهي نظيفة جدا وأفضل من المياه المعدنية التي يستخدمها معظم الناس يوميا.

ونبه إلى أن الماء الذي تحدثنا عنه الخاص بالشركات، عند إجرائها فحصا عليه لا يحدث أي تغيير لأن مياهها تحتوي على أنواع الأملاح كافة لذا لا يتغير لونها ويخدعون الناس.