مخبئة داخل "طاولي".. إحباط محاولة لتهريب مخدرات من السليمانية إلى دولتين (فيديو)

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لجهاز آسايش إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات إلى بريطانيا وأستراليا، مبينة أن المخدرات كانت مخبئة داخل لوحين للعبة الشعبية "الطاولي".

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في يوم 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، نجحت قواتها بالكشف عن خطة مبتكرة لتهريب مواد مخدرة، حيث تم ضبط كمية من مادة "الأفيون" داخل لعبة "الطاولي".

وبينت أن العملية تمت بناءً على أوامر قضائية ونتائج تحقيقات مكثفة، ما أدى إلى اعتقال تاجرين متورطين في القضية.

وأوضحت المديرية أن الكمية المضبوطة تجاوزت عدة كيلوغرامات، وكانت معدة للتهريب إلى أستراليا ومن ثم إلى بريطانيا، وتمكنت السلطات من إحباط المخطط بعد متابعة دقيقة وتحليل معلومات استخباراتية، مؤكدة استمرار التحقيقات مع المتهمين المحتجزين حالياً بموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان لمواجهة تجارة المخدرات والتصدي لمحاولات تهريبها إلى الداخل والخارج، في إطار التزامها بحماية المجتمع وتعزيز الأمن الإقليمي.

ويشهد إقليم كوردستان جهوداً متزايدة من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة المخدرات، لا سيما في ظل محاولات تهريب المواد المخدرة إلى خارج المنطقة باستخدام طرق مبتكرة ومتنوعة.

وتعتبر هذه العمليات جزءاً من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم المنظمة، حيث تعمل الأجهزة المعنية على تنفيذ عمليات استباقية وتكثيف التعاون مع السلطات القضائية لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.